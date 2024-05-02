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Türkiye
AA 02.05.2024 14:08

Şehit Sait Toktaş Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

Şehit Sait Toktaş Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Toktaş için merkeze bağlı Boğaz köyü camisinde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay B. Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Sait Toktaş Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Toktaş'ın naaşı, silah arkadaşlarının omzunda köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

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