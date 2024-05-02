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Türkiye
AA 02.05.2024 13:49

İstanbul merkezli "egzotik hayvan" kaçakçılığı: 36 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde egzotik hayvan kaçakçılığına yönelik operasyonlarda yakalanan 36 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli "egzotik hayvan" kaçakçılığı: 36 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçunun önlenmesine ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) aykırı hareket edenlere yönelik çalışma yaptı.

Bu suçlara karıştığı değerlendirilen 11 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirin belirlenmesi amacıyla da Türkiye Bankalar Birliği ve MASAK'la ortak çalışma yürüttü.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul merkezli 15 ilde, 17 Ocak ile 29 Nisan arasında aralıklarla düzenledikleri operasyonlarda 36 şüpheliyi yakaladı.

565 egzotik hayvan ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, 18 hayvansal ürün, 52 çip ve çip okuma cihazı, 3 bin 215 hayvan halka bileziği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 27'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 29 Nisan'da yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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