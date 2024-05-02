Elazığ'ı sağanak ve dolu vurdu

Sağanağın etkili olduğu Yukarı ve Aşağı Kuluşağı, Resulkahya, Karoğlu köyleri ve yakın bölgelerde derelerin taşması sonucu bazı tarım arazilerini su bastı, bazı mezra yolları ile içme ve sulama suyu şebekelerinde hasar meydana geldi.

Aydınlar köyü ve çevresinde etkili olan dolu da meyve ağaçlarına zarar verdi.

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, bölgedeki olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Kundakçı, "İlçemizde yaşanan sağanak yağış sebebiyle zarar gören köy ve mera yollarımızda incelemelerde bulunduk. İl Özel İdaresi ekiplerimiz kapanan yolların açılması ve zarar gören yolların ve kapanan menfezlerin açılması için çalışmalarına başlamıştır. Rabb'im afetlerden bizleri korusun" dedi.