Szijjarto, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Bakanlık'ta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'deki depremlere değinen Szijjarto, "Macaristan'da bizleri, hepimizi deprem haberi derinden sarstı. Zira kardeş bir halk ve millet büyük bir sorun yaşadı ve bu bizi tasalandırdı." dedi.

Szijjarto, Türkiye'ye yardımları 24 saatten daha kısa sürede ulaştırdıklarının altını çizerek, "Tabii ki böylesine devasa büyük bir afete tamamen hazırlanılamaz." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın Türkiye'ye 167 arama kurtarma personeli ve 28 köpek gönderdiğini belirten Szijjarto, bu ekibin 35 insanın hayatını kurtardığını kaydetti.

Szijjarto, bundan sonraki süreçte evlerini kaybedenlerin desteklenmesinin en önemli konu olduğunu vurgulayarak, beraberinde bir askeri helikopterle 10 tonluk tıbbi ve insani yardım getirdiklerini, bundan sonraki süreçte de ihtiyaç doğrultusunda yardımlarını sürdüreceklerini ifade etti.

"Gelecekte de doğal gaz çeşitlendirme planlarımız Türkiyesiz olamaz"

Türkiye ve Macaristan'ın stratejik ortaklığını sürdürdüğünün altını çizen Szijjarto, "Türkiye, Macaristan'ın dostudur. Zorda kaldığında dostlarımızın yanındayız ve gelecekte de yeniden normalleşmesi için yanında olmayı sürdüreceğiz." mesajını verdi.

Szijjarto, Türkiye olmadan enerji arzı güvenliğinin sağlanamayacağını vurgulayarak, "Türkiye, Macaristan doğal gaz arzının büyük bir kısmını transit olarak sağlamakta. Gelecekte de doğal gaz çeşitlendirme planlarımız Türkiyesiz olamaz. Zira Azerbaycan'dan gelen doğal gaz alımı ancak orta Avrupa'ya Türkiye üzerinden transit olarak geçerek mümkün. Doğrudan ticari görüşmeler de başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarına övgü

Türkiye ile Macaristan arasındaki dayanışmanın gelecekte de süreceğini belirten Szijjarto, şunları kaydetti:

"Uluslararası politikada barışın gücünü artıralım, sesini artıralım. Bu, bizim için kritik önemde. Zira biz doğrudan Ukrayna'nın komşusuyuz ve Türkiye'nin bu barış sesini artıran pozisyonuna saygı duyuyoruz, değer veriyoruz. Ukrayna'daki savaşın bir an evvel sona ermesi bizim menfaatimize çünkü ancak böyle insanların hayatını kurtarmak mümkün olabilir. Biz hemen ateşkes yapılmasını ve barış görüşmelerinin başlamasını istiyoruz. Görüşmelerin arabuluculuğu ümitsiz değil, bunu Türkiye kanıtlıyor.

Türkiye, aracılık görüşmesinde tahıl koridorunda olduğu gibi başarılı. Dostum Çavuşoğlu'nun da bunda katkısı var. Macaristan, bundan sonra da Türkiye'ye bütün desteğini sunmaya devam edecek."

Macar Bakan, AFAD'da açıklamalarda bulundu

Bakan Szijjarto, daha sonra Ankara'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) geçerek AFAD Başkanı Yunus Sezer ile açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, "Şubat başında yaşanan bu ağır depremi Macaristan'da haberlerden şok olarak izledik, malumat edindik. Biz Türk halkını, Türk milletini kardeş bir millet, halk olarak gördüğümüz için derhal yardıma koştuk." dedi.

Askeri nakliye uçağıyla yardım malzemeleri getirdiklerine işaret eden Szijjarto, "Biz tabii ki ilk önce arama kurtarma çalışmaları sonrasında en önemli konu barınma konusu olduğu için yanımızda 10 tonluk yardım malzemesi getirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı malzemeleri sağmaya devam edeceklerini kaydeden Macar Bakan, "(Ulaştırdıkları) Yardımlar kısmen ilaçlardan, kısmen de kışın zor şartlarını geçirmek için gerekli malzemelerden oluşmakta. Seyyar yataklar, battaniyeler ve uyku tulumlardan oluşmakta." şeklinde konuştu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer de Macaristan'ın, Kahramanmaraş merkezli ve sonrasında yaşanan depremlerde yardıma ilk gelen ülkelerden olduğunu belirterek, "167 arama kurtarma personeliyle Kahramanmaraş'ta ve diğer illerimizde arama kurtarma çalışmalarına yoğun bir şekilde katıldılar, bölgedeki ihtiyaçlara göre insani yardım desteklerinde de bulunuyorlar." dedi.

Macaristan'ın Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yardımları

Depremlerden sonra Budapeşte'de açılan AFAD hesabına toplam 285 bin 500 dolar nakdi yardım yatırıldı, Macaristan Ulusal Meclisi tarafından yaklaşık 14 bin dolar bağışta bulunuldu.

Ayni yardımlar kapsamında Antakya'ya su arıtma cihazı yönlendirildi. Macar Bakan, Türkiye ziyaretiyle de beraberinde çok sayıda battaniye, uyku tulumu, yatak ve tıbbi malzeme getirdi.