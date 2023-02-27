Safedi, Ürdün'ün Akabe kentinde dün Filistin ve İsrail'in yanı sıra Mısır, Ürdün ve ABD'li üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin Safedi, "Katılımcı tarafların yayınladığı Akabe Bildirisi, uygulanması durumunda gerilimi azaltacak ve kapsamlı siyasi girişime yol açacak önemli maddeler içeriyor." ifadesini kullandı.

Akabe toplantısının önemine işaret eden Safedi, "Akabe'de gerçekleştirilen; kötü gidişatı durdurmak ve iki devletli çözüme dayalı adil, kalıcı barışa doğru ilerlemek için bu zorlu yolda atılan önemli bir adımdır. Bunun sahada uygulanması belirleyici olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede gerilimi azaltmak için iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı uygulamaların ve şiddete yol açan kışkırtıcı eylemlerin durdurulması gerektiğini vurgulayan Safedi, Ürdün'ün barışa imkan sağlayacak siyasi çabaları sürdüreceğini yineledi.

Akabe'deki güvenlik toplantısı

Ürdün'ün Akabe kentinde dün yaklaşan ramazan ayı öncesi İsrail ile Filistin arasında özellikle son 2 ayda tırmanan gerilimi düşürme amacıyla bir güvenlik toplantısı düzenlenmişti.

Filistin, İsrail, Ürdün, ABD, ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, "Filistin yönetimi ile İsrail hükümetinin, tek taraflı eylemleri 3 ila 6 ay durdurmaya hazır olduklarını teyit ettiği" belirtilmişti.

Tek taraflı eylemlerin durdurulmasının, İsrail hükümetinin, 4 ay boyunca yeni yerleşim birimi inşaatını tartışmaya açmaması ve 6 ay boyunca kaçak yerleşim birimlerine onay vermemesini içerdiği kaydedilmişti.

Akabe toplantısının, İsrail ile Filistin arasında, barış görüşmelerinin sekteye uğradığı 2014 yılından bu yana gerçekleşen ilk aleni görüşme olduğu belirtiliyor.

İsrail, toplantıda alınan kararlara uymayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına devam edileceğini belirtmişti.

Dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu, "Yahudiye ve Samiriye'deki (Yahudilerce Batı Şeria için kullanılan isim) inşaat ve düzenleme, herhangi bir değişiklik olmaksızın orijinal planlama ve programa göre devam edecek. Herhangi bir dondurma yoktur ve olmayacaktır." yorumunda bulunmuştu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de toplantıya ilişkin, "Ürdün'de olan Ürdün'de kalacak" ifadesini kullanmıştı.