Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırgızistan'da 5,1 ve 5,6 büyüklüğünde deprem
Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesinde 5,1 ve 5,6 büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldi.
Kırgızistan Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Isık Göl bölgesinde yerel saatle 03.42'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, depremin çevredeki köylerde hissedildiği belirtildi.
Yerel saatle 05.58'de Isık Göl bölgesinin Çin sınırı yakınlarında 5,6 büyüklüğünde ikinci depremin meydana geldiği aktarılan açıklamada, depremin yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi.
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, ilk bilgilere göre can kaybı ve yıkım olmadığını açıkladı
Etiketler: Kırgızistan Deprem
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