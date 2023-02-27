Hırvatistan'ın önemli gazetelerinden Jutarnji List'de yer alan haberde, Hırvatistan Silahlı Kuvvetlerine bağlı 14 helikopterin Ukrayna'ya ulaştırılması için hazırlıkların başladığı kaydedilerek, ülkenin Ukrayna'ya 12 adet MI 8 MTV-1 tipi ve 2 adet MI 8 T tipi helikopter göndereceği bilgisi verildi.

Bulundukları hangarlarda gerekli bakımlardan geçen helikopterler, 10 gün içinde hazır olacak.

Helikopterler önce Polonya, ardından da Ukrayna'ya ulaştırılacak.

Bu arada, Hırvatistan hükümeti Ukrayna'ya sağlanan askeri desteği "gizli" tutarken, Başbakan Andrej Plenkovic, kasımda yaptığı açıklamada, 14 helikopterin Ukrayna'ya gönderileceğini duyurmuştu.

Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesine ilişkin karşıt görüşüyle bilinen Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ise durumu "umurumda değil" şeklinde değerlendirmişti.