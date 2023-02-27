Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 08:32Son Güncelleme: Kaynak: ABC News, CNN International
ABD'de ilaca dirençli "Shigella" uyarısı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, "Shigella" bakterisinin antibiyotiğe dirençli varyantlarına dair uyarı yayımladı.
Merkez'den yapılan açıklamada, Shigella bakterisinin ilaca dirençli varyantları için sınırlı antimikrobiyal tedavinin bulunduğu vurgulandı.
Bakterinin kolaylıkla; kişiden kişiye temas, yiyecek veya su yoluyla bulaşabileceği bilgisi verildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, Shigella, ülkede her yıl 450 bin civarında vakaya neden oluyor.
Enfekte olan kişilerin genellikle tedaviye ihtiyaç duymadan iyileştiği biliniyor ancak farklı rahatsızlıkları da olanların antibiyotikle tedavi edilmesi gerekebiliyor. CDC, Shigella'nın antimikrobiyal tedavisinin "XDR" varyantıyla sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.
Etiketler: ABD
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