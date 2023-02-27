Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremde kurtarma çalışmalarına katılan Filistinli, Neblus'daki saldırıda hayatını kaybetti
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Zatera beldesinde İsrail güçleriyle yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu gerçek mermiyle karnından yaralanan 37 yaşındaki Samih Hamdallah Mahmud Aktaş hayatını kaybetti.
Beyta beldesi sakinlerinden olan Aktaş'ın, depremden sonra Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Olaylarda, biri bıçaklı diğeri sopalı saldırıya uğrayan 2 Filistinli de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Onlarca Filistinlinin dumandan, bazılarının da biber gazlı saldırılardan etkilendiği kaydedildi.
Bölgede görev yapan ambulans ve itfaiye araçlarına taşlı saldırılar düzenlendiği ve araçlarda hasar meydana geldiği aktarıldı.
Aktaş'ın öldürülmesiyle birlikte, 2023'ün başından bu yana İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli sayısı 66'ya yükseldi.
Etiketler: Deprem Filistin Devleti
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