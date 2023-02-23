Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda çalışma yürüten AFAD, Kömür İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi ekipleri, depremin 248'inci saatinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e ulaştı.

Enkazdan kurtarılan genç kız, Kahramanmaraş'taki hastanede yapılan müdahalenin ardından ambulans uçakla Ankara'ya getirildi.

Aleyna Ölmez'in tedavisi AÜ Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor.

Mucize kız Aleyna'nın ziyaretçileri de eksik olmuyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aleyna'yı hastanede ziyaret etmişti. Bugün de Aleyna'yı enkazdan kurtaran madenciler tedavi gördüğü hastaneye gittiler.

Madenciler yaşadıkları mutluluğu anlattı

Depremin 11'inci gününde Aleyna'ya ulaşan madenciler, mucize anlarını ve duygularını anlattı.

Madenci Hüseyin Toksöz: Aleyna'yı ilk gören bendim, ilk ayak hareketini. Onu öyle görünce her şey durmuştu zaten.

Madenci Murat Karaman: Rampa bir bölgedeydi, Aleyna'nın yanına saniyeler içinde nasıl koştuğumuzu hatırlamıyorum. Bugün Aleyna nın yüzünün güldüğünü gördüğümüz için inanılmaz mutluyum.

Madenci Serdar Erman Kütükçü: Aleyna'yı bulduğumuz gün artık halat yardımıyla beton blokları kaldırarak canlı arıyorduk. Aleyna 'nın ayaklarını gördük. O anda hissettiklerimiz anlatamayız. Aleyna'yı şu anda böyle sağlıklı, mutlu gördükten sonra o dakikalardaki mutluluk bize tekrar yüklendi.

Aleyna'dan "iyiyim" mesajı

Aleyna, dün hastaneden TRT Haber aracılığıyla Türkiye'ye "iyiyim" mesajını şu sözlerle vermişti:

"Çok zorlu bir süreçti. Mücadele ettim uğraştım, vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek oldu, çok yardımcı oldu herkese teşekkür ederim. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da ziyarete geldi. Çok güzel bir histi. İyi ve gururlu hissettim. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aleyna'yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki şehirlerden tedavi için Ankara'ya getirilen Aleyna'yı hastanede ziyaret etmişti.