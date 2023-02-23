Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD'da basın toplantısı düzenledi.

8 bin 550 artçı meydana geldi

Bütün bu depremlerin sonrasında şu ana kadar 8 bin 550 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yaklaşık bir yılda kaydettiğimiz toplam deprem sayısını düşündüğümüzde, 4 ayda kaydetmemiz gereken deprem sayısını yaklaşık 17 gün içinde kaydettik. Yani yaklaşık 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem ile ilgili son durumu değerlendiriyor. https://t.co/k4otLdGlQe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 23, 2023

"Hasarlı binalardan uzak durun"

Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın çok ciddi bir travma içinde olduklarını da biliyoruz. Büyük bir bölgeyi etkileyen ve birbirini tetikleyen deprem sonucunda 5'in üstünde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlarımızın hasarlı binalarda uzak durmaları büyük önem taşıyor. Deprem bölgelerimizde hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Buna vatandaşlarımızın harfiyen uymaları gerekiyor.

Sivas Gürün de afet bölgesi ilan edildi

Depremden etkilenen 11 ilin dışındaki bazı şehirlerin ilçelerinde de birtakım hasarlar var. Bu anlamda Niğde'nin değişik ilçelerinde, Sivas'ın Gürün ilçesinde, Kayseri'nin depremin merkez üssüne yakın ilçelerinde birtakım hasarlı binaların olduğu yönünde bilgiler var. Bir yandan bu yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışması tamamlanan Sivas'ın Gürün ilçesi de 'genel hayata etkili afet bölgesi' olarak şu anda değerlendirilmiş durumda.

'Kaya düşmesi riski' bulunuyor

Bölgede en önemli risklerden bir tanesi kaya düşmesi riski. Özellikle şu anda AFAD'ın teknik elemanları, bölgenin değişik kesimlerinde bu anlamda araştırmalarını ve gözlemlerini sürdürüyorlar. Bölgede değişik kesimlerde, değişik yerleşim yerleri ve köylerde özellikle kaya düşmesi riski altında bulunan yerleşim alanları var. Bu alanlar tespit edildikçe buralardan vatandaşlarımız tahliye ediliyor.

Deprem bölgesinde inşaat halindeki binaların durumuna ilişkin izlenecek yol ve yöntemler İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde tanımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanacak bir teknik rapor neticesinde bu tür binaların durumu netleşecek.

"700 uzman sahada görev yapıyor"

Burada deprem dairesindeki arkadaşlarımız da çok yoğun bir şekilde deprem hadisesini ve artçıları inceliyorlar. Aynı zamanda yurt dışında da bu süreci birlikte yönetiyoruz. TÜBİTAK'ın özellikle acil destek programı kapsamında çok sayıda araştırmacı var. 109 proje kapsamında 59 kurumdan yaklaşık 700 uzman sahada görev yapıyor. Her biri farklı alanda görev yapan araştırmacılar. Bu dayanışma için herkese teşekkür ediyorum.