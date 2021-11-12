İyi Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesi savcılığı da harekete geçirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "hakaret" ve "etkili eylem" suçlarından Türkkan hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenledi.

Fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması için Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Süreç nasıl işleyecek?

Buradaki değerlendirmenin ardından dosya Meclis başkanlığına sunulacak.

İçtüzüğe göre fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edilecek.

Hazırlık aşamasında komisyon, isterse Türkkan'ı dinleyebilecek. Sonrasında oylama yapılacak. Eğer Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesine karar verilirse, dosya nihai karar için Meclis Genel Kurulu'na gönderilecek.

Son kararı Meclis verecek

Genel Kurul'da açık oylama yapılacak. Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı yeterli olacak.

Böylece Türkkan için yargılama süreci başlayabilecek..