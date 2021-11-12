Trafik kazalarını ile can kayıplarını azaltmak amacıyla denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri, Türkiye genelinde 4-7 Kasım tarihlerinde 3 farklı denetim yaptı.

Motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik 6-7 Kasım tarihleri arasındaki denetimlerde 20 bin 23 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, 2 bin 21 sürücü veya yolcunun kask takmadığı, 699 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı, 123 motosikletin tescil belgesi ve plakasının uygun olmadığı belirlendi.

52 sürücünün ehliyeti geri alındı

209 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edilen kontrollerde, 423 motosiklet ise trafikten men edildi, 52 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Denetimlerde 6 bin 344 trafik kural ihlali tespit edilerek sürücüler hakkında işlem yapıldı.

10 bin 670 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi

Ekiplerin Türkiye genelinde 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlediği emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri denetiminde de 10 bin 670 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi.

Denetimlerde 22 araçta çocuk bağlama kemeri olmadığı belirlendi.

5-6 Kasım tarihlerinde yapılan trafikte alkol ve uyuşturucu madde denetiminde ise 70 bin 368 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 1772 sürücünün alkol, 1 sürücünün ise uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı tespit edildi.