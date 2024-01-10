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TRT Haber 10.01.2024 11:24

Limon soslarının satışı yasaklanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız" dedi.

Limon soslarının satışı yasaklanacak
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Yumaklı, konuşmasında şunları kaydetti;

Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız.

(Yapay et tartışmaları ile ilgili) Yapay et kesinlikle gündemimizde yok. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil.

Ayrıntılar gelecek...

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