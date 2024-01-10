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Gündem
AA 10.01.2024 11:24

Fatih Camii imamı Usta yoğun bakımdan çıktı

Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıda yaralanan cami imamı Kurra Hafız Galip Usta, tedavi gördüğü Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde normal servise alındı.

Fatih Camii imamı Usta yoğun bakımdan çıktı

Saldırının yapıldığı 8 Ocak Pazartesi akşamından bu yana hastanede bulunan Usta'nın yoğun bakım servisindeki tedavisi tamamlandı.

Bugün hastanenin normal servisine alınan Usta'nın sağlık durumunun stabil olduğu, takip ve tedavisine burada devam edileceği öğrenildi.

Camide provokatif saldırı

Fatih Camii'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S., özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S'nin çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verilmişti.

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