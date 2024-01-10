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Gündem
AA 10.01.2024 11:05

Dışişleri Bakanı Fidan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Muhriddin ile görüştü

Bakan Fidan, daveti üzerine gittiği Duşanbe'de mevkidaşı Muhriddin ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda taraflar, siyaset, ekonomi, ticaret, yatırım, eğitim, bilim, kültür, sağlık, turizm, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında iş birliğini görüştü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Taraflar ayrıca iki ülke arasında uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesinde işbirliği konularını da ele aldı.

Görüşmelerin ardından Fidan ve Muhriddin, Tacikistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları arasında 2024-2026 yıllarını kapsayan işbirliği programını imzaladı.

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