Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla gurur duyarak açıklıyorum ki; 30'u aşkın ülkeden başvuru aldık. Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200’den fazla araştırmacı Türkiye’de araştırmalarını sürdürecek." dedi.

Varank, "2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü almış bir profesör de programımıza başvurdu." diye konuştu.

Bilimin öncülerinin, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dediğini belirten Varank, Dünyanın en iyi araştırmacılarının ülkemize taşınmaya karar verdiğini açıkladı.

Bakan Varank, başvuru sayısında ABD'nin birinci sırada yer aldığını, İngiltere ve Almanya'nın da ABD'yi takip ettiğini söyledi.

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