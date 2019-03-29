Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, partisinin bugün Ankara'nın ilçelerinde düzenlediği mitinglere ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz bize sahip çıkarsa, Türkiye'nin aşılmayacak tek bir problemi olmaz. Ben 31 Mart'ta da milletimize güveniyorum, milletimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Milletimiz bize sahip çıkarsa, Türkiye’nin aşılmayacak tek bir problemi olmaz.



Ben 31 Mart’ta da milletimize güveniyorum, milletimize inanıyorum. pic.twitter.com/moazIkPGeu — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 28 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti;

Ankaralı basiret sahibidir; onun için lafa değil, icraata bakar. Ankaralı feraset sahibidir; onun için vaade değil; esere, hizmete bakar. Ankaralı dürüsttür, namusludur; samimiyete, ahlaka, erdeme bakar.

Onun için alengirli işlere bulaşanlardan, defolu isimlerden hazzetmez. Benim Ankaralı kardeşim vatanperverdir, milletperverdir. Onun için bölücülere taşeronluk yapanlara pirim vermez.

Ankaralı kardeşim cesurdur, yiğittir, delikanlıdır, harbi ve hasbidir. Onun için namerde boyun eğeni, boyun bükeni sevmez. Milletimiz bize sahip çıkarsa, Türkiye'nin aşılmayacak tek bir problemi olmaz.

Ben 31 Mart'ta da milletimize güveniyorum, milletimize inanıyorum.

Kaynak: TRT Haber