Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.11.2023 18:21

Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Libya Tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan tezkerenin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda yapıldı. Tezkerenin gerekçesinde Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik tehditlere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Tezkerede, Libya'da gayrimeşru silahlı gruplar ve terör örgütleri olduğu hatırlatıldı.
Kitlesel göç ve terör gibi muhtemel risklere karşı milli güvenliğin sağlanması için bölgede Türk Askeri'nin varlığının gerekli olduğunun altı çizildi.

Görüşmelerin sonunda oylamaya geçildi. CHP ve HEDEP'in karşı çıktığı tezkere AK Parti, MHP, İyi parti ve Saadet Partisi milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Böylece Türk askerinin Libya'da görev süresi 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren 24 ay daha uzatıldı.

ETİKETLER
TBMM
Sıradaki Haber
SGK depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:53
Gazze'deki 2 İsrailli rehine daha Kızılhaç'a teslim edildi
18:03
Dalgalara kapılan 2 liseli gençten birinin montu ve cep telefonu bulundu
17:30
İsrail İspanya'daki büyükelçisini geri çağırıyor
17:18
Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
17:09
Avrupa'daki aşırı sağ partiler anketlerde yükselişte
17:16
Bilecik'te ağır tonajlı araçların şehir içi geçişlerine kısıtlama
Trabzon'da dalgalara kapılan 2 lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi
Trabzon'da dalgalara kapılan 2 lise öğrencisini arama çalışmalarına ara verildi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ