Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Libya Tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan tezkerenin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda yapıldı. Tezkerenin gerekçesinde Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik tehditlere karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Tezkerede, Libya'da gayrimeşru silahlı gruplar ve terör örgütleri olduğu hatırlatıldı.

Kitlesel göç ve terör gibi muhtemel risklere karşı milli güvenliğin sağlanması için bölgede Türk Askeri'nin varlığının gerekli olduğunun altı çizildi.

Görüşmelerin sonunda oylamaya geçildi. CHP ve HEDEP'in karşı çıktığı tezkere AK Parti, MHP, İyi parti ve Saadet Partisi milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Böylece Türk askerinin Libya'da görev süresi 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren 24 ay daha uzatıldı.