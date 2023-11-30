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Gündem
AA 30.11.2023 16:57

SGK depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat 2023 ila 30 Nisan 2024 arasında verilmekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannameler ile iş yeri kayıt ve belgelerinin SGK'ye verilme süresinin 15 Mayıs 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

SGK depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Kasım 2023 itibarıyla sona erecek mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024 itibarıyla sona ermesinin uygun bulunduğunu söyledi. 

Depremden etkilenen illerdeki vatandaşlara desteklerinin süreceğini vurgulayan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"Söz konusu il ve ilçelerde, 6 Şubat 2023 ila 30 Nisan 2024 arasında verilmekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannameler ile iş yeri kayıt ve belgelerinin SGK'ye verilme süresi 15 Mayıs 2024'e kadar uzatıldı. İş yerleri ile primini kendi ödemekle yükümlü sigortalıların 6 Şubat 2023'ten önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık, 2024 yılı ocak, şubat, mart aylarına ait prim borçlarının ödeme süresi 31 Mayıs 2024'e ertelenecektir.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamındaki başvurularını 31 Temmuz 2024'e kadar yapılabilmesine ve bu borçluların borçlarının ilk taksitini başvuruyu takip eden ay sonuna kadar, diğer taksitlerini ise bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilmesine imkan sağlanacak."

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