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Gündem
AA 30.11.2023 15:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda, Portekiz’i finalde yenerek şampiyon olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya gelerek tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde engelli sporcularla bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti

Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda, Portekiz’i finalde yenerek şampiyon olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti

Erdoğan, kabulde, down sendromlu şampiyon sporcularla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Futsal Milli Takımı yöneticileri eşlik etti.

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