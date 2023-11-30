Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde engelli sporcularla bir araya geldi.

Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda, Portekiz’i finalde yenerek şampiyon olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncularını tebrik etti.

Erdoğan, kabulde, down sendromlu şampiyon sporcularla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Futsal Milli Takımı yöneticileri eşlik etti.