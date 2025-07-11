Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.07.2025 04:15

LGS sonuçları bugün açıklanacak

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün saat 10'da açıklanacak. Ardından 14-24 Temmuz tarihleri arasını kapsayan tercih süreci başlayacak. Tercihler e-Okul üzerinde yapılabilecek.

LGS sonuçları bugün açıklanacak

Bir aylık heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün açıklanacak. Ardından 14-24 Temmuz tarihleri arasını kapsayan tercih süreci başlayacak.

Tercih işlemleri e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Liselere yerleştirmeler; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılacak.

Yerel yerleştirmelerde 5 okul hakkı bulunuyor

Sınava girmeyen öğrenciler, tercihlerini 'yerel yerleştirmeye' göre yapacak. Yerel yerleştirmeler; adres, okul başarı puanı ve devamsızlık kriterlerine göre gerçekleştirilecek. İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunulacak.

Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmaksa isteğe bağlı olacak.

Tercih süreci için "Veli Kılavuzu” yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte velilere destek olmak amacıyla "Veli Kılavuzu” yayımladı.

Kılavuzda velilere yönelik,"Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz." şeklinde öneriler yer alıyor. Çocukların kıyaslanmaması, gelişim süreçlerinin dikkate alınması uyarısı yapılıyor.

Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.

ETİKETLER
LGS Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:47
Eyüpsultan'da lastik deposunda yangın
03:04
Kocaeli'de amca dehşeti: Tartıştığı 2 yeğenini öldürdü, 1'ini yaraladı
02:30
Katil İsrail'den okula hava saldırısı: 6 ölü, çok sayıda yaralı
01:55
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
00:51
Kayseri'de zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı
00:35
Filistinli aktivist Halil'den, Trump yönetimine 20 milyon dolarlık tazminat davası
Türkiye'den dolunay manzaraları
Türkiye'den dolunay manzaraları
FOTO FOKUS
Depremzede öğrencilere okul olan gemi olası afetler için hazır bekletilecek
Depremzede öğrencilere okul olan gemi olası afetler için hazır bekletilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ