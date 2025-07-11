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TRT Haber 11.07.2025 01:45

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Nurullah Okumuş atandı. 4 üniversitenin de rektörü değişti.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş atandı.

Atama Kararları kapsamında, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz,
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya getirildi.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.  Atilla Arkan, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğü görevine de Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.

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