Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 09:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi
[Fotoğraf: DHA]
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava kazalara neden oldu. Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Tokat'ta ise bir yolcu otobüsü devrildi.
TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.
Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Ekiplerin otobüstekilere müdahalesi sürüyor.
Tokat'ta da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Tokat-Amasya karayolu Acıpazar köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi.
Kazada yaralananlar için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Erbaa Belediyesi ekipleri otobüste sıkışan yolcunun kurtarılması için çalışma başlattı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Etiketler: İstanbul Son Dakika Trafik Kazası Tokat
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