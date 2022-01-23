TEM bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden şehirler arası yolcu taşıyan otobüs, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ekiplerin otobüstekilere müdahalesi sürüyor.

Tokat'ta da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tokat-Amasya karayolu Acıpazar köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi.

Kazada yaralananlar için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Erbaa Belediyesi ekipleri otobüste sıkışan yolcunun kurtarılması için çalışma başlattı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.