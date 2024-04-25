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Türkiye
AA 25.04.2024 20:50

Otomobilin savrulan araca çarptığı kaza kamerada

Düzce'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrulan araca çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise kameraya böyle yansıdı.

Serdar Y. idaresindeki otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Hasanlar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına savruldu.

Karşı yönden gelen Orhan K. yönetimindeki otomobil, savrulan araca çarptı.

Kazada, araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan İbrahim Ç. ve Murat Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı, Orhan K. idaresindeki otomobilde bulunan araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin, yol ortasına savrulan diğer araca çarpması yer alıyor.

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