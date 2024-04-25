Otomobilin savrulan araca çarptığı kaza kamerada

Serdar Y. idaresindeki otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Hasanlar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına savruldu.
Karşı yönden gelen Orhan K. yönetimindeki otomobil, savrulan araca çarptı.
Kazada, araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan İbrahim Ç. ve Murat Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı, Orhan K. idaresindeki otomobilde bulunan araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin, yol ortasına savrulan diğer araca çarpması yer alıyor.