Kurum: Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını görecekler

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilde 50 bin canlarının gittiğini belirtti.

Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart'ta kaybettiklerinde görecekler."

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi… pic.twitter.com/elTLe9KczT — Murat KURUM (@murat_kurum) January 31, 2024

Kurum ayrıca paylaşımında, bugün katıldığı televizyon programında Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ve başka bir yayında Cumhuriyet tarihinde meydana gelen depremlere ilişkin sözlerinin bulunduğu videolara da yer verdi.