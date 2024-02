Kurum, 'İSPARK zarar ediyor' diyen İBB'ye tepki gösterdi

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Pendik'te TEM ve E-5 yan yol düzenlemelerini, Pendik meydan katlı kavşağını süratle yapacağız, trafik çilesine karşı ilk hamleyi Pendik'te böyle atmış olacağız." dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile katıldığı, ilçede düzenlenen sivil toplum kuruluşları buluşmasında yaptığı konuşmada, tarihi nitelikteki her bir projelerinin yenisine kapı araladığını söyledi.

İlçeye dair projelerini anlatan Kurum, "Pendik'te TEM ve E-5 yan yol düzenlemelerini, Pendik meydan katlı kavşağını süratle yapacağız, trafik çilesine karşı ilk hamleyi Pendik'te böyle atmış olacağız. Bir taraftan Sultanbeyli-Kurtköy-Pendik-Sabiha Gökçen ve orada Tuzla hattını, diğer taraftan da Sabiha Gökçen-Kurtköy metro hatlarına süratle başlayacağız. Yine orada Tuzla-Samandıra arasında ihtiyaç duyduğumuz raylı sistem hattı da inşallah 1 Nisan itibariyle başlayacağımız öncelikli işlerimiz arasında." diye konuştu.

Kurum, Güzelyalı Mahallesi'nde, D-100 kara yolundaki meydan düzenlemesini yapacaklarını, Aydos Ormanı'nda bir yeşil alanı vatandaşlara hediye edeceklerini, Çınardere Mahallesi'nde bir yaşam merkezi kuracaklarını, Göçbeyli köyünde sera faaliyetlerini ve enerji giderlerini sonuna kadar destekleyeceklerini kaydetti.

"Yeni tesislerimizi Pendik'imize kazandıracağız"

Kurum, buradaki temaslarının ardından Siltaş Yapı Pendikspor Kulübünü ziyaret etti.

Sahaya geçerek Belediye Başkanı Ahmet Cin ile kaleye şut çekti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, spordaki kardeşlik hukukunun her alanda gösterilmesi ve yaşatılmasını temenni etti.

Kurum, uluslararası spor organizasyonlarının İstanbul'da yapılabilmesi için 1 Nisan itibariyle paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde her türlü altyapıyı ve tesisi kente kazandırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pendikspor'un İBB'den bazı beklentileri olduğuna dikkati çeken Kurum, "Öncelikle Çamlık Mahallemizde 93 bin metrekarelik alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup, şu an atıl durumda bekleyen alana bir spor vadisini inşallah Pendik'imize ve bölgemize kazandıracağız. Orada amatör spor kulüplerinin, Pendik'in tüm gençlerinin, futbol, basketbol, voleybol gibi tüm branşları oynayabileceği bir tesis ve bu tesisle birlikte bir spor yaşam vadisini, Çamlık Vadimizi inşallah mahallemizde ve Pendik'imizde inşa etmek suretiyle yeni tesislerimizi Pendik'imize kazandıracağız." dedi.

Murat Kurum, şu anki stadyumun kapasitesinin Pendikspor'a yetmediğini, ilçenin ve kulübün şanına yakışır kompakt bir stadyum ile spor yaşam merkezi yapacaklarını bildirdi.

İBB adayı Kurum, konuşmalarının ardından basın mensuplarıyla futbol oynadı.

Maçın ardından muhabirleri tebrik eden Kurum, "Bizim her ne kadar görüşlerimiz, fikirlerimiz, tuttuğumuz takımların rengi farklı olsa da üzüntülerimiz, sevinçlerimiz hep aynı. O yüzden burada Pendikspor'umuza ziyaret bu manada bizim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. İnşallah, böyle bir basın turnuvasını burada düzenlemek istiyoruz." diye konuştu.

"İş bilenin kılıç kuşananın"

Pendik sahilindeki AK Nokta'yı da ziyaret eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı İstanbul'u özgürlüğüne kavuşturmak için geldiklerini söyledi.

Murat Kurum, en büyük farklarının ahde vefa olacağını belirterek, "Mevcut yönetimin yaptığı gibi sözlerimizin sadece onda birini değil, projelerimizin yüzde 100'ünü Allah'ın izniyle, Pendik'imizin destekleriyle yapacağız. Bugün değil, biz yıllardır sahadayız. Aylardır projeler çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pendik'in raylı sistem talebi olduğunu aktaran Kurum, "Tuzla-Samandıra arasında da raylı sistem hattını inşallah süratle kuracağız ve Pendik'i İstanbul'un her yerine kolay ulaşan bir şehir haline getireceğiz." dedi.

İlçedeki otopark ihtiyacına değinen Kurum, şöyle devam etti:

"Otopark ihtiyacını da yine mevcut İBB yönetimi görmezden geldi. Otopark diye tüm sokakları çizgilerle böldüler, milletimizin evinin önüne park ettiği yerden vatandaşımızdan ücret aldılar. Buna rağmen ne diyorlar biliyor musunuz? 'İSPARK zarar ediyor.' diyorlar. Ya sen evinin önündeki adamdan para alıyorsun, 'Otopark yapacağım.' deyip diğer vaatlerin gibi otoparkı yapmıyorsun ve diyorsun ki İSPARK zarar ediyor. İş bilenin kılıç kuşananın. Bunların iş bilmezliklerine, bunların liyakatsizliklerine, beceriksizliklerine İstanbul'umuz, Pendik'imiz 31 Mart'ta sandıkta gereken cevabı verecek."

İBB adayı Kurum, kendi anlayışlarında siyasetin bir meslek ve kariyer büyütme yeri olmadığını dile getirerek, kent için hazırladıkları kentsel dönüşüm projelerini anlattı.

"49 gün her eve gideceğiz, her gönüle gireceğiz."

Neşet Ertaş'ın "Aşkınan çalışan yorulmaz" sözlerini hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Biz de yorulmuyoruz. Sizin bu sevginiz, sizin bu heyecanınız oldukça biz yorulmayız. Allah'ın izniyle, evvelallah bundan önce nasıl yaptıysak bundan sonra da aynı anlayışla tüm hizmetlerimizi yaparız. 31 Mart'a çok az kaldı, artık şurada 49 günümüz. 49 gün her eve gideceğiz, her gönüle gireceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden 31 Mart akşamına kadar bütün kardeşlerimize projelerimizi, hayallerimizi bir bir anlatacağız ve 31 Mart akşamı İstanbul'un her yerinde bir bayram havasıyla, hiç kimsenin kaybetmeyeceği bir seçimi inşallah tüm İstanbullu kardeşlerimizle, Pendik'imizle birlikte alacağız."