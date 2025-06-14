Parçalı Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.06.2025 15:28

İsrail ordusu, İran'ın füze saldırılarına akşam saatlerinde yeniden başlamasını beklediklerini açıkladı

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırılarla hedef aldığı İran'ın misilleme saldırılarını akşam saatlerinde devam ettirmesini beklediklerini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın füze saldırılarına akşam saatlerinde yeniden başlamasını beklediklerini açıkladı

İsrail İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'dan füze atışlarının akşam saatlerinde başlayacağı, saldırıların geceye doğru yoğunlaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, İran'ın füze fırlatma rampalarının konumunun açığa çıkmaması için gece saatlerinde karşı saldırılarına devam edeceği değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ETİKETLER
İsrail İran
Sıradaki Haber
İsrail’in askeri kısıtlamaları işgal altındaki Batı Şeria’da hayatı felç etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
Güney Kore'den Kuzey'e gönderilen propaganda broşürlerine karşı "sert tedbir"
15:22
İsrail’in askeri kısıtlamaları işgal altındaki Batı Şeria’da hayatı felç etti
15:14
Rusya'dan Ukrayna'ya 1200 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesi iade edildi
15:11
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü
14:40
Bakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
14:46
Soykırımcı İsrail ordusundan Gazze'nin güneyindeki Filistinliler için sürgün emri
Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı
Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı
FOTO FOKUS
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ