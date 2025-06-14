Parçalı Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.06.2025 15:20

İsrail’in askeri kısıtlamaları işgal altındaki Batı Şeria’da hayatı felç etti

İsrail ordusunun, İran’a yönelik saldırısıyla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria’da uyguladığı askeri kısıtlamalar, bölgede yaşayan Filistinlilerin hayatını adeta durma noktasına getirdi.

İsrail’in askeri kısıtlamaları işgal altındaki Batı Şeria’da hayatı felç etti

Ramallah, Eriha ve Nablus gibi büyük kentlerin giriş çıkışlarında kurulan kontrol noktaları ve kapatılan ana yollar nedeniyle siviller saatlerce yollarda mahsur kalırken, sağlık hizmetlerine erişim de ciddi biçimde sekteye uğradı.

Filistin Kızılayı, ambulansların birçok bölgeye ulaşamadığını, hastaların naklinde gecikmeler yaşandığını duyurdu. Yüzlerce Filistinli, İsrail'in askeri engellemelerini aşmak için zorlu toprak yolları kullanmak zorunda kaldı.

İsrail ordusu, üst üste ikinci gün olmak üzere, Batı Şeria’daki birçok ana geçiş noktasını kapatarak askeri varlığını artırdı. Kudüs'e açılan tüm kontrol noktaları tamamen kapatıldı.

İsrail ordusu kent girişlerinde yoğun kontroller gerçekleştiriyor, sivillere yönelik baskı ve sert uygulamalar devreye sokuluyor.

Kısıtlamalar yalnızca Filistinlilere uygulanıyor

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban yaptığı açıklamada İsrail’in Batı Şeria genelindeki neredeyse tüm kontrol noktalarını kapattığını belirtti.

Şaban, “İşgal güçleri, Filistin halkını toplu cezalandırma yoluyla sistematik olarak hedef alıyor. Bu uygulamalar, temel insan haklarına açık bir saldırı niteliğinde.” dedi.

Şaban ayrıca, kapatılan yolların ve kısıtlamaların yalnızca Filistinlilere yasaklandığını ve uygulandığını, buna karşın İsrailli yerleşimciler için açık bırakıldığını vurgulayarak, “Bu durum, işgal rejiminin sürdürdüğü ırkçı ayrımcılığın yeni bir örneğidir.” ifadesini kullandı.

Batı Şeria genelinde yaklaşık 898 farklı türde işgalci İsrail askeri kontrol noktası bulunduğunu belirten Şaban, bu yapıların yalnızca sivil yaşamı değil, sağlık, eğitim ve temel insani hizmetleri de felce uğrattığını belirtti.

Bu gelişmeler, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım saldırılarının yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de baskı ve şiddeti tırmandırdığı bir döneme denk geliyor.

Filistin kaynaklarına göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da en az 1000 Filistinli İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500’den fazlası ise gözaltına alındı.

​​​​​​​İsrail’in İran’a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran’da da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil kaybının Tahran'da 78'i aştığı açıklanmıştı.

İsrail'in Tebriz'e saldırılarında da 18 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı geniş çaplı karşı saldırılarda Tel Aviv'de en az 9 bina yıkıldı. İsrail'in açıklamasına göre, saldırılarda en az 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail’i kınadı.

ETİKETLER
İsrail İran
Sıradaki Haber
Rusya'dan Ukrayna'ya 1200 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesi iade edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
Güney Kore'den Kuzey'e gönderilen propaganda broşürlerine karşı "sert tedbir"
15:31
İsrail ordusu, İran'ın füze saldırılarına akşam saatlerinde yeniden başlamasını beklediklerini açıkladı
15:14
Rusya'dan Ukrayna'ya 1200 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesi iade edildi
15:11
Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü
14:40
Bakan Fidan, Azerbaycanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
14:46
Soykırımcı İsrail ordusundan Gazze'nin güneyindeki Filistinliler için sürgün emri
Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı
Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi su altında pankart açtı
FOTO FOKUS
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
Aynı yerde 2 İETT otobüsü kazası: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ