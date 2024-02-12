Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısında, öğretmenlerin kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme geldi. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Toplantıda, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirildi.Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirildi. 31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşüldü.

Ekonomide yol haritası görüşüldü

Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masadaydı. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alındı.

İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edildi.