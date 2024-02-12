Çok Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.02.2024 15:21

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi.

Kabine toplantısı sona erdi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısında, öğretmenlerin kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme geldi. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Toplantıda, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirildi.Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirildi. 31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşüldü.

Ekonomide yol haritası görüşüldü

Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masadaydı. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alındı.

İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edildi. 

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Sıradaki Haber
Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde 54 bin 931 öğrenciye ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
Kassam Tugayları, Han Yunus'ta 10 İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu
19:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:31
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18:55
Uluslararası Af Örgütü'nden "Refah" açıklaması: Olası savaş suçlarına ilişkin yeni kanıtlar var
18:05
Rusya, askeri yetkililer dahil 18 İngiliz vatandaşına yaptırım kararı aldı
18:00
Batman'da kar nedeniyle kapalı 227 yol ulaşıma açıldı
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
Fotoğraf sanatçıları, Kulakkaya Yaylası'nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı
FOTO FOKUS
İsrail'in kurşunları altında hayatını hiçe sayan kahraman doktor
İsrail'in kurşunları altında hayatını hiçe sayan kahraman doktor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ