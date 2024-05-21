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Gündem
AA 21.05.2024 12:36

Kurtulmuş'tan İranlı mevkidaşına taziye telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, telefonda görüştüğü İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk milleti adına taziyelerini iletti.

Kurtulmuş'tan İranlı mevkidaşına taziye telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaretler dolayısıyla bulunduğu Kazakistan'ın Türkistan şehrinde İran Meclis Başkanı Kalibaf'ı telefonla aradı.

Kurtulmuş, önceki gün yaşanan helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer devlet adamları için taziyelerini iletti.

Kazakistan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiği sırada vefat haberlerini büyük teessürle öğrendiğini belirten Kurtulmuş, "TBMM adına, milletimiz adına dost ve kardeş İran halkına içten taziyelerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Vefat edenlerin aile efradına da başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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