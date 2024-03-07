Kurtulmuş: TBMM iç tüzüğü değişmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Fildişi Sahili'nden dönüşünde, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş'un röportajından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

TBMM iç tüzüğü

"Hemen seçimden sonra bu konunun gündeme gelmesi biraz erken olur. Ama bunun bir hazırlık safhasının olması gerekir. Ama önce Meclis’teki bu diyalog zeminin oluşturulabilmesi için herhalde iç tüzük çalışmasını önce getirmek gerekir. Zira hakikaten köklü bir İçtüzük değişikliğiyle Meclis’i daha demokratik bir hale getirmek ilk iş gibi görünüyor.

Arkasından da düzgün yöntemlerle doğru zeminlerde anayasanın tartışılmasına çok uzatmadan başlamak lazım. Yani zaten burada mühim olan Meclis’teki aritmetiğin hazır hale gelmesidir. Yani Meclis, ümit ederiz ki büyük bir konsensüsle bu işi çıkartır. Tabii ki aslolan açık yüreklilikle anayasa tekliflerini tartışabilmemizdir.



Sadece partiler arası bir tartışma olmanın ötesinde, Türkiye'nin tamamına mal edilmiş, bu konularda fikri olan bütün kesimlerin sözünü ifade edebildiği bir çalışma ve tartışma zemininin oluşması… Eğer doğru zeminlerde, doğru yöntemlerle çalışırsak sonuç alınabileceğini düşünüyorum."

"Meclis'in çalışma süreleri gözden geçirilmeli"

"Zihnimde aşağı yukarı bu konuyla ilgili olgunlaşmış kanaatlerim var. Ama benim bunları söylememin de bu aşamada doğru olmadığı kanaatindeyim. Burada şunu söyleyebilirim.

Özellikle ele almamız gereken konuların başında komisyonların etkin çalıştırılması, Meclisin çalışma sürelerinin gözden geçirilmesi, ihtisas komisyonlarının aktif hale getirilmesi, yasa yapım süreçlerinin kalitesinin arttırılması gibi birtakım temel meseleler var.

İç tüzük konusunda Meclis’teki müzakereler olgunlaştırılarak daha rahat sonuç alınabileceğini düşünüyorum.

Ben kendi fikrimi söylemiyorum. Bu saygısızlık olur. Milletvekili arkadaşlar, siyasi partilerin grupları çalışıyorlar. Benim de fikirlerim, tespitlerim var. Bunları zaman zaman arkadaşlarla paylaştık, paylaşıyoruz.

Zaman zaman milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının tamamına yakını Meclis’in çalışma düzeninden şikâyet ederler. Hadi o zaman buyurun. Başkası gelip bunu düzenlemeyecek."



Meclis’te bir CHP’li milletvekilinin odasında para dolu poşet bulunduğu iddiası

"Bu bir iddia. Biz söylentiler üzerinden hareket edemeyiz. Genel Sekreterimize talimat verdim. Hemen muhakkik tayin ederek, bunun ne olduğunu, ilgili görüntüleri de izleyerek, oradaki görevli arkadaşların ifadelerine de başvurarak bir çalışma yapılıyor. Zannediyorum kısa bir süre içinde rapor hazırlanır."