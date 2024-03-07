Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlarda vizyon, proje yok; hayalleri siyasi çıkarlarıyla sınırlı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Mersin, ülkemizle birlikte dünyaya da kardeşlik dersi veriyor"

Vatanın bu güzel köşesinde Türkiye'nin her coğrafyasından kardeşlerimiz huzur ve güven içinde yaşıyor. Mersin, ülkemizle birlikte dünyaya da kardeşlik dersi veriyor. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi Toros Dağları'ndaki Yörük çadırının dumanı tüttüğü sürece, bu ruhu yaşadığımız müddetçe kimse ülkemizin sırtını yere getiremez. Bereketli topraklarıyla, ihtişamlı ormanları ve dağlarıyla, ticaretimizin kalbi limanıyla, en önemlisi güzide insanıyla Mersin daima ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu. Bin yıldır Akdeniz ufuklarından gözünü ayırmayan, sevdasının ve davasının nöbet yerini terk etmeyen Mersin, Türkiye Yüzyılı'nın da öncülüğünü üstlenecektir. Bu vesileyle geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na Cumhurbaşkanlığında yüzde 40, Meclis'te yüzde 38 oy oranıyla verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum.

Şu anda karşımdaki katılıma bakıyorum. Bugün Mersin ne kadar burada biliyor musunuz? 85 bin… Ben inanıyorum ki gümbür gümbür Mersin 31 Mart'a yürüyecek. 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz?

"21 yıldır Mersin'e sadece eser getirdik, hizmet getirdik"

Biraz sonra kısaca özetleyeceğim yatırımlarımızın da gösterdiği gibi biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser getirdik, hizmet getirdik. Peki, muhalefet ne getirdi? Çünkü bunların getireceği hiçbir şey yok. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Mersinli kardeşlerimizin hep yanında olduk. Buna karşılık tarihiyle ayrı, coğrafyasıyla ayrı, insanıyla ayrı güzel Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan : Biz 21 yıldır Mersin'e sadece eser getirdik, hizmet getirdik. Peki muhalefet ne getirdi? pic.twitter.com/lmTii3vzcF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 7, 2024

"Bu güzel Mersinimizi bunlara teslim edemeyiz"

Burada hangi belediye vardı? CHP belediyesi… CHP belediyesi Mersin'e ne verdi? Öyleyse artık daha biz bu güzel Mersinimizi bunlara teslim edemeyiz. Öyleyse Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak biz istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım. Buna hazır mıyız? Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler görüyoruz. Bunların kirli ittifaklarla kendi yerel iktidarlarını sürdürmek dışında herhangi gündemlerine rastlayamazsınız. Bunlarda vizyon yok, program yok, proje yok, müktesebat zaten yok. Hayalleri, sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı, hevesleri sadece seçimde elde etmeyi umdukları makamlardan ibaret.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlarda vizyon yok, program yok, proje yok, müktesebat zaten yok. pic.twitter.com/e3GnJMjPjv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 7, 2024

Eskiler 'otu çek, köküne bak' derler. Bunlar bu… Bunların genel merkezleri, genel başkanları, milletvekilleri ne ki Mersin'deki adayları teşkilatları ne olsun. Birbirleriyle uğraşmaktan, birbirleriyle kavga etmekten gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor. Mersin'e bakmak, Mersin'i anlamak, Mersin'in beklentilerine cevap verecek hazırlıkları yapmak için bırakın iradeyi, niyet sahibi bile değiller.

"Verdikleri sözlerden hangilerini hayata geçirdiler?"

Dünyada rakipleriyle değil, kendi kendileriyle uğraşarak seçim kazanmaya çalışan muhalefet, herhalde sadece benim ülkemde var. Siz bakmayın arada bir atıp tuttuklarına, aslı astarı olmayan sözler verdiklerine. Emin olun hepsi yalan, hepsi hikaye, hepsi iki gün sonra inkar edecekleri anlık beyanlar. Geçtiğimiz seçimlerde hesapsız, kitapsız vaatlerle iş başına gelenleri hatırlayın.

Söyleyin verdikleri sözlerden hangilerini hayata geçirdiler. Mersin'i bir adım ileriye taşımak şöyle dursun, gerileten bunlar değil mi? Dişe dokunur tek bir yatırım yapmadan şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Kendi siyasi ihtirasları dışında şehrin hiçbir derdiyle dertlenmeden günlerini gün eden bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptığı yatırımlar dışında Mersin'e neredeyse tek bir çivi çakmadan yeniden karşınıza çıkıp sizden destek isteyenlere hak ettikleri cevabı vermek gerekmez mi? Bulunduğu bölgenin en büyük potansiyeline sahip olduğu halde yerel yönetim ayağının aksaması sebebiyle geriye düşen Mersin'in artık hesabını sormayacak mısınız? Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara, eser ve hizmet siyaseti tercihinizi, milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz?

"Bu kifayetsiz muhterislerinin devrini kapatalım"

Mersin, lafa gelince mangalda kül bırakmayıp, işe gelince tuğla üstüne tuğla koymayan bu zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu dem müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerinin devrini kapatalım. Cumhur İttifakımızın AK Partili ve MHP'li adaylarını destekleyerek Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik güneşinin ışıklarını Mersin'in semalarına salalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin 31 Mart’ta Atatürk istismarcıları, DEM müptelaları, kifayetsiz muhterisler devrini kapatalım. pic.twitter.com/vadPpd2KxX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 7, 2024

Pazartesi günü mübarek ramazanın ilk orucunu tutuyoruz. Rabbim bizlere inşallah ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını görmeyi ben inanıyorum ki nasip edecek. Bunun için ramazan ayı hep beraber çok iyi değerlendireceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun.

"Mersin'e 210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık"

Mersin, ülkemizin hem demografik olarak en zengin hem de hala göç almayı sürdüren şehirlerinin başında geliyor. Bir şehrin cazibe merkezi haline gelmesi, oradaki potansiyelin yüksekliğinin işaretidir. Türkiye'nin cennet şehri Mersin'in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi biz biliyoruz. Bunun için de hükümet olarak ulaşımıyla, enerjisiyle, sağlığıyla, diğer tüm alanlarıyla en çok yatırım getirdiğimiz şehirlerin başında Mersin geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mersin’in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi biz biliyoruz. Hükümet olarak en çok yatırım getirdiğimiz şehirlerin başında Mersin geliyor. pic.twitter.com/rZZhCewDN4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 7, 2024

Geçtiğimiz 21 yılda günümüz rakamlarıyla Mersin'e 210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 5 bin 970 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Tarsus Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 14 bin 984 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Aralarında 25 bin kapasiteli Akdeniz Stadyumu'nun da olduğu 62 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda Mersin'li ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 17 milyar liraya yakın kaynakla destekledik.

"17 hastaneyle birlikte 49 sağlık tesisi inşa ettik"

Sağlıkta 1440 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere toplamda 3085 yataklı 17 hastaneyle birlikte 49 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ vasıtasıyla 4 bin 925 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 251 konutun yapımına devam ediyoruz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 3 bin 475 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.

İktidara geldiğimizde şehirde sadece 3 atık su arıtma tesisi varken bugün 26 adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 98'ine hizmet veriyoruz. Mersin'deki 7 millet bahçesi projemizden 3'ünü tamamladık.

"Bölünmüş yol mesafesini 573 kilometreye çıkardık"

Ulaştırmada 278 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 573 kilometreye çıkardık. Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz Sahil Yolu'nun önemli bir kısmını tünelleri, viyadükleri, köprüleri, bağlantı yollarıyla tamamladık. Yapımı süren kısımları da en kısa sürede bitirip hizmete açacağız. Yakında hizmete vereceğimiz Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunu bu yıl içinde tamamlıyoruz. Tarsus Turizm Merkezi yolunun büyük bölümünü bitirdik, halen inşası süren çok sayıda yol projemiz var. Çeşmeli-Mersin-Tarsus ve Tarsus-Pozantı otoyolundaki üst yapı yenileme çalışmalarına bu yıl başlıyoruz. Yenice Lojistik Merkezi'ni Mersin'imize kazandırdık. Adana-Mersin Demiryolu'nun üçüncü ve dördüncü hat altyapı işlerini tamamladık, Çukurova Havalimanı bağlantısı için çalışmalarımız sürüyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nda çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Mersin Tarsus OSB Yeni Taşkent kısmındaki iltisak hattının yapımına başlıyoruz.

"Çiftçilerimize 46 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik"

Mersin'e iki yat limanı, Anamur'a bir iskele kazandırdık. Aydıncık Yat Limanı'nın yapımı devam ediyor. Tarım ve ormanda şehrimize 14 baraj, 2 içme suyu tesisi, 58 sulama tesisi, 2 arazi toplulaştırma projesi, 78 taşkın koruma tesisi, 11 gölet ve 14 HES kazandırdık. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Mersin'de 202 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Değirmençay Barajı ile Alaköprü ve Pamukluk sulaması ikinci kısmının yapımına devam ediyoruz.

Mersinli çiftçilerimize 46 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide 5 yeni OSB, 2 endüstri bölgesi, 2 teknopark, 11 Ar-Ge merkezi ve bir tasarım merkezi kurduk. Hükümete geldiğimizde, 2002 yılında 263 bin olan aktif sigortalı sayısı bugün 553 bine çıktı. İstihdamı desteklemek için Mersin'deki işverenlere 7 milyar lirayı aşkın prim teşviki verdik.

"Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek."

Enerjide, yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek olan Akkuyu NGS'nin yapımı devam ediyor. Santralin tüm reaktörleri 2028'e kadar hizmete girecek. Mersin, Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Mezitli, Mut, Tarsus, Silifke, Toroslar ve Yenişehir'e doğalgaz arzını sağladık.

31 Mart'tan sonra yerel yönetimlerle işbirliği içinde inşallah çok daha fazlasını yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olarak grup yönetimimiz bizim çok çok güçlü. Yerel yönetimlerde de görevi sizler Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman biz ülkemizin dört bir yanını abat ederiz. Mersin'imizi abat ederiz. Hiç kimse buna dur diyemez. Şunu unutmayın, insanlar gibi devletlerin de serencamında dönüm noktaları vardır.

Türkiye bizim iktidarlarımızın devrinde Cumhuriyet tarihimizin en kritik sınamalarından geçmiştir. Bu dönüm noktalarını başarıyla geride bırakarak sürekli daha büyük hedeflere yöneldik. Savunma sanayiinde yüzde 20'lerden aldık, yüzde 80'lere çıkardık. Nereden nereye… Bunlar niye yapamadı bunu? Yıllar yılı bu ülkede iktidar oldular, neden yapamadılar? Götürdüler… İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de götürdüler, götürdüler de götürdüler. İşte ben diyorum ki gelin 31 Mart akşamı bunlara güzel bir ders verelim. Türkiye tökezlerse, milletimiz tökezler. Ama biz inşallah ülkemizi tökezletmeyeceğiz ve Türkiye, dünyada çok çok farklı bir yere gelecek.