Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.03.2024 13:10

En uzun oy pusulası 1 metre ile İstanbul'da

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek. İstanbulluları yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir oy pusulası bekliyor. 22 parti ve 27 bağımsız aday İstanbul için yarışacak. En kısa oy pusulası ise Hakkari'de olacak.

En uzun oy pusulası 1 metre ile İstanbul'da
[Fotograf: TRT Haber]

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca 3 Mart'ta ilan edildi.

Oy pusulaları Ankara'da basılmaya başlandı. En uzun oy pusulası 97 santimetre ile İstanbul'da olacak. En kısa oy pusulası ise Hakkari'de olacak. 

49 aday yarışacak

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu da kesin aday listesini askıya çıkardı. Buna göre, 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İBB başkanlığı için yarışacak.

İBB başkanlık yarışında 27 bağımsız aday da mücadele edecek
İBB başkanlık yarışında 27 bağımsız aday da mücadele edecek

AK Parti'den Murat Kurum, İyi Partiden Buğra Kavuncu, Memleket Partisinden Emre Berk Hacıgüzeller, Anavatan Partisinden Umut Çınar, Demokratik Sol Partiden (DSP) Nesim Pakır, Yeniden Refah Partisinden Mehmet Altınöz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden Meral Danış Beştaş, Türkiye Komünist Partisinden Orhan Gökdemir, Anadolu Birliği Partisinden Osman Tekin, Zafer Partisinden Azmi Karamahmutoğlu,

Türkiye Komünist Hareketinden Ziya İncedere, Bağımsız Türkiye Partisinden Cihan Erdoğanyılmaz, Yeni Türkiye Partisinden Burhanettin Aktürk, CHP'den Ekrem İmamoğlu, Hak ve Özgürlükler Partisinden Mustafa Aytaş, Ocak Partisinden Osman Çelik, Adalet Birlik Partisinden Muharrem Mutlu, Millet Partisinden Hasan Hüsnü Güler, Milli Yol Partisinden Hüseyin Işık, Demokrasi ve Atılım Partisinden İdris Şahin, Saadet Partisinden Birol Aydın, Vatan Partisinden İbrahim Okan Özkan partili başkan adayları olarak kesin aday listesinde yer alıyor.

Bağımsız adaylar

Bağımsız adaylar listesinde ise Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıcı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli isimleri bulunuyor.

Megakenti 29 adayla Gaziantep izledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 26 kişi siyasi partilerden, 3 kişi de bağımsız olarak yarışacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 23'ü siyasi partilerden, 5'i bağımsız 28 aday pusulada yer alacak.

Gaziantep'te 26'sı siyasi partilerden, 3'ü bağımsız 29 aday yarışacak. Malatya'da 23'ü siyasi partilerden, 5'i bağımsız 28 aday seçimlere girecek.

Başkent Ankara'da 19'u siyasi partilerden, 5'i bağımsız 24 aday seçime katılacak.
İzmir'de 21'i siyasi partilerden, 6'sı bağımsız 27 aday yarışacak.

Ankara'da 19'u siyasi partilerden, 5'i bağımsız 24 aday seçime girecek. İzmir'de 21'i siyasi partilerden, 6'sı bağımsız 27 aday pusulada yer alacak.

Erzurum, Manisa ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için bağımsız aday yok. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde ise sadece AK Parti'den Cevher Benek aday gösterildi.  

Haber: Yiğit Can Karatepe

ETİKETLER
İstanbul Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
MSB'den ABD'ye tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:30
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
14:22
Çekya, "Rusya nedeniyle" Slovakya ile yapacağı hükümetler arası istişareleri iptal etti
14:20
Bu hafta 10 film vizyona girecek
14:15
Haiti'de çete elebaşından "soykırım ve iç savaş" tehdidi
14:21
Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi
14:12
Belçikalı bakanlar İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrılarına katıldı
Almanya'da makinistlerin grevi
Almanya'da makinistlerin grevi
FOTO FOKUS
İstanbul: Çatışma çözümünde dünya başkenti
İstanbul: Çatışma çözümünde dünya başkenti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ