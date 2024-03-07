Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.03.2024 14:08

Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı

Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan 2 bin 737 ton insani yardım malzemesi taşıyan 7. gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı
[Fotograf: AA]

Türk Kızılay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliğiyle temin edilen hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye, barınma malzemeleri, tıbbi ve bebek malzemeleri "MARIN" adlı gemiye yüklendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, uğurlama töreninde, Gazze'ye içerisinde temel ihtiyaç malzemesi olan en büyük gemiyi göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bugüne kadar Gazze için Türkiye'den 12 uçak ve 6 gemi gittiğini dile getiren Yılmaz, bugün uğurlanan gemide yardımların en büyüğünün olduğunu kaydetti.

Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı

MÜSİAD'ın ramazan öncesinde anlamlı bir kampanya başlattığını aktaran Yılmaz, "Bu gemi Türk Kızılayın değil, bu İyilik Gemisi. Bu gemi, Türk halkının şefkatini, yardımseverliğini, doğasını, iyiliğini taşıyor. 3 günde ilk önce Mısır'ın El Ariş Limanı'na, oradan da tırlara yüklenerek Gazze'ye bu emanetlerin ulaşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Fatma Meriç Yılmaz, bu yardımların uzun süreli ve sürekli yapılmasının önemini anlattı.

Yardımların takipçisi olacaklarına değinen Yılmaz, "Bu gemi orada boşaltıldıktan sonra burada tekrar yüklenilecek ve gönderilecek. Oraya giden tüm emanetlerimizin de sonuna kadar takipçisi olacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Yardımlar orada tırlara yüklenecek ve Refah Kapısı'ndan içeriye kadar uğurlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı

"Gazze'de şu anda insanlar suya, ilaca ulaşamıyor"

Yılmaz, ramazanda hem Gazze'ye hem de deprem bölgesine yardımların devam edeceğini vurguladı.

Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gazze'de şu anda insanlar suya, ilaca ulaşamıyorlar. Yaşam mücadelesi veriyorlar. Biz, bir taraftan deprem bölgemizdeki vatandaşlarımızın elini bırakmayacağız. Orada yine sofralar kuracağız. Büyük iftar sofraları, şenlikli ramazan geceleri, sahur geceleri yaşayacağız. Bir taraftan da Gazze'ye de 'biz sizi unutmadık' demeye, en azından yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz."

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Gazze'de çok büyük dram ve trajedi yaşandığını ifade etti.

Gazze'ye yardım malzemesi taşıyan 7. gemi Mersin'den uğurlandı

Gazze'ye yardımların devam edeceğini aktaran Asmalı, "İyiliği çoğaltmamız lazım. Orada gerçekten çok büyük bir trajedi yaşanıyor. Orayı dualarımızda unutmuyoruz. Oradaki kardeşlerimize fiili destek mahiyetinde şu an gıda gidiyor. Yarın belki barış, ateşkes sağlanır, huzur gelir. Ondan sonra da oranın inşası noktasında da yardımlarımızı devam ettirelim." diye konuştu.

Asmalı, gıda yardımlarının sorunsuz şekilde Gazze'ye gittiğini belirterek, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gemi uğurlandı.

ETİKETLER
Gazze Mersin
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: Terör örgütlerinin nefesini kesmekte kararlıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:30
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
14:22
Çekya, "Rusya nedeniyle" Slovakya ile yapacağı hükümetler arası istişareleri iptal etti
14:20
Bu hafta 10 film vizyona girecek
14:15
Haiti'de çete elebaşından "soykırım ve iç savaş" tehdidi
14:21
Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi
14:12
Belçikalı bakanlar İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrılarına katıldı
Almanya'da makinistlerin grevi
Almanya'da makinistlerin grevi
FOTO FOKUS
İstanbul: Çatışma çözümünde dünya başkenti
İstanbul: Çatışma çözümünde dünya başkenti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ