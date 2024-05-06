Kurtulmuş: Hamas'ın ateşkes kararına İsrail karşılık vermeli

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika'da 10'uncu Parlamento Başkanları Toplantısında mevkidaşlarına seslendi.

Hamas'ın Gazze'de ateşkes önerisini kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Mısır’ın ve Katar’ın inisiyatifi ile Türkiye’nin de telkinleriyle Hamas’ın ateşkes konusunda ortaya konulanları kabul ettiğini ateşkes imzalamak üzere hazır olduğu bilgisini aldık. Ancak İsrail hükumetinin bu konuda acilen karşılık vermesini ve bütün insanlığın beklediği bütün uluslararası camianın beklediği bir acil ateşkes derhal sağlanmasını temin etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede MİKTA ülkeleri parlamento başkanları olarak hem parlamentolar düzeyinde inisiyatif almak hem de hükümetlerimizi harekete geçirerek İsrail Hükümeti'ne baskı yaparak bu barışın bir an evvel sağlanması böylece 7 aydır bütün insanlığın ortak acısı olan Gazze‘deki bu insani dramın sona ermesi yıkımın sonlandırılması ve bu acil ateşkes kalıcı bir barışa dönmesi için biz de uluslararası camianın bütün kurumlarının hayata geçirmemiz gerekir."

