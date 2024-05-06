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TRT Haber 06.05.2024 21:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kabine toplantısı öncesi Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Heniyye ile Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldıklarını aktaran Erdoğan, görüşmede, Hamas'ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdiklerini kaydetti.

Görüşmede, Hamas'ın, Türkiye'nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğunu dile getiren Erdoğan, "İsrail'in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail'e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.                             

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