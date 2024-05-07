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Eğitim
TRT Haber 07.05.2024 00:05

Milli Eğitim Bakanlığı, atama takvimini bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığımız atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, atama takvimini bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanlığımız atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda atamayı da bilhassa Bakanımız açıklayacaktır.

 

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ataması Recep Tayyip Erdoğan
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