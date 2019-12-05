AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun Orhan'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkan başlıklar:

"NATO'nun terörle mücadelede bize destek olmasını bekliyoruz"

NATO bundan sonra kendini nasıl konumlandıracak bu önemli. Bizim beklentimiz NATO'nun terörle mücadelede bize destek olması. Terörle mücadeleye vurgu var ama bizim için yetersiz.

Türkiye'nin PKK/YPG konusundaki kararlılığı ortaya konulmuştur.

[#CerenÖzdemir cinayeti] AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Yargının en ağır cezayı vereceğini ümit ediyoruz.https://t.co/e1T4XsyCUF pic.twitter.com/N4kyYqit2C — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 5, 2019

"İnfaz düzenlemesine ihtiyaç var, Adalet Bakanlığı çalışmayı sürdürüyor"

Ceren Özdemir cinayetinde yargının en ağır cezayı vereceğini ümit ediyoruz.İnfaz düzenlemelerini reform mahiyetinde gözden geçirmeliyiz. İnfaz düzenlemesine ihtiyaç var. Adalet Bakanlığı çalışmayı sürdürüyor.

[#CerenÖzdemir cinayeti] AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: İnfaz düzenlemelerini reform mahiyetinde gözden geçirmeliyiz. İnfaz düzenlemesine ihtiyaç var. Adalet Bakanlığı çalışmayı sürdürüyor.https://t.co/e1T4XsyCUF pic.twitter.com/F3CN9b8966 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 5, 2019

Kaynak: TRT Haber