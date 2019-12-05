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Baca filtresine erteleme olmayacak

05 Aralık 2019 Perşembe 17:15 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 20:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenleme yasadan çıkarıldı. Kanun yeni haliyle Meclis'te kabul edildi. Böylece, yıl sonuna kadar termik santrallere baca filtresi takılması zorunlu olacak.