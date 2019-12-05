Baca filtresine erteleme olmayacak05 Aralık 2019 Perşembe 17:15 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen düzenleme yasadan çıkarıldı. Kanun yeni haliyle Meclis'te kabul edildi. Böylece, yıl sonuna kadar termik santrallere baca filtresi takılması zorunlu olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasını 2 buçuk yıl daha erteleyen düzenlemeye karşı çıkmıştı.
O maddeyi kapsayan torba yasayı geri göndermişti.
Bunun üzerine Meclis harekete geçti. Veto edilen düzenleme önce komisyonda metinden çıkarıldı.
Yasa, yeni haliyle Genel Kurulda kabul edildi. Kanun yeniden Cumhurbaşkanlığına gönderilecek ve Erdoğan'ın onayı beklenecek.
Filtresi bulunmayan termik santraller, faaliyetlerini çevreyle uyumlu hale getirebilmek için 31 Aralık 2019'a kadar baca filtresi takmak zorunda olacak.
Kaynak: TRT Haber