Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızın haklarını alması ve eşit temsil konusunda hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca "Hep birlikte aydınlık bir geleceğe" başlıklı kadın haklarına ilişkin bir video da paylaştı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızın haklarını alması ve eşit temsil konusunda hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. #5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/DlpdlwWvN2 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 5, 2019

Kaynak: AA