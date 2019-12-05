CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Kadın Hakları Günü paylaşımı05 Aralık 2019 Perşembe 17:03 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 17:45
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızın haklarını alması ve eşit temsil konusunda hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca "Hep birlikte aydınlık bir geleceğe" başlıklı kadın haklarına ilişkin bir video da paylaştı.
Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda, kadınlarımızın haklarını alması ve eşit temsil konusunda hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. #5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/DlpdlwWvN2— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 5, 2019
Kaynak: AA