Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i adım adım takip etti, tam evinin önünde öldürdü.

Katil zanlısı Özgür Arduç, suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı, "canavarca hisle adam öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Cinayetle ilgili açıklama yapan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, katil zanlısı Özgür Arduç'un, 2005 yılında da kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğini, toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası aldığını söyledi.

Savcılık, Ordu Açık Cezaevi'nde yatan katil zanlısının, 1 Aralık'ta ise firar ettiğini ve hakkında yakalama emri çıkarıldığını da açıkladı.

Kaynak: TRT Haber