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Gündem
AA 21.03.2025 16:02

Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, müdürlüğe bağlı farklı okullardan Down sendromlu çocuklar katıldı.

Program, Down sendromlu çocukların yöresel kostümlerle sahne aldığı halk oyunları gösterisiyle başladı. Ardından 21 çocuktan oluşan küçük yaş korosu, "Kuş Uçar" ve "Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar" şarkılarını seslendirdi.

Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Etkinlik kapsamında, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel Down sendromlu çocuklara ait 21 resimden oluşan sergi misafirlerin beğenisine sunuldu.

Külliye'de, Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Çocuklar, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen geleneksel çocuk oyunları, satranç, mangala ve el sanatları atölyesi gibi etkinliklerle gün boyu eğlendi.

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Cumhurbaşkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı
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