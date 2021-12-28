Küçük Asiye'nin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki zorlu operasyonunun üzerinden 50 saat geçti.

Sırt ve kalçasından doku ve kemik nakli yapılan küçük Asiye uyanmaya başladı.

Kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına tepki veren Asiye, bir hemşirenin elini sıktı ve mırıldandı.

Yoğun bakımda uyutulan Asiye Ateş, yavaş yavaş uyanmaya başladı. Tepki vermeye başlayan küçük kızın sağlık durumuna dair son bilgileri @trthaber muhabiri Özlem Pirim aktardı. pic.twitter.com/XTiDrNHFGp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2021

Yarın normal servise alınacak

Bugünü de yoğun bakımda geçirecek olan Asiye'nin yarın normal servise alınması planlanıyor.

22 Aralık'ta Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan Asiye ağır yaralanmıştı.

Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye'ye burada doku ve kemik nakli yapılmıştı.