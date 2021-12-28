CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, HDP heyeti ile ortak açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama elbette her görüş bizim için değerlidir. hdp'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik." diye konuştu.