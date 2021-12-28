Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 16:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu: Farklı görüşlerimiz var ama her görüş bizim için değerli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde HDP heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, "Farklı görüşlerimiz var ama her görüş bizim için değerlidir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, HDP heyeti ile ortak açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, "Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama elbette her görüş bizim için değerlidir. hdp'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik." diye konuştu.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu HDP CHP
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