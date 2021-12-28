AK Parti'de 2023 seçimlerine daha güçlü bir teşkilatla girmek amacıyla "Bu hikayenin kahramanı sensin" sloganıyla eğitimler yapıldı.

Üç kademe il ve ilçe yönetimlerini kapsayan eğitimlerde, teşkilatın ortak dil birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. AK Parti'nin kuruluş değerlerinden etkili iletişime, doğru sosyal medya kullanımından siyasal iletişime kadar birçok başlık ele alınıyor.

AR-GE ve eğitim başkanlığı koordinasyonunda yürütülen eğitimlere eski bakanlar ve AK Partili yöneticiler katılıyor. AK Parti’nin kuruluş sürecinden bugüne kadar gelinen süreç, belediyelerin projeleri ele alınıyor. Alanında uzman isimler ile akademisyenler de eğitime katılanlara detaylı bilgiler veriyor.

Hedef 92 bin 667 kişinin eğitim alması

Bugüne kadar, 80 ilde 85 bin 675 teşkilat mensubuna eğitim verildi. Hedef, 81 ilde 92 bin 667 kişinin eğitim alması.

12'nci haftasına giren eğitimler 1-2 Ocak tarihlerinde İstanbul, Ankara ve Konya ile sona erecek.

AK Parti teşkilatı, Yeni Ekonomi Modeli için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Sistemin, vatandaşa doğru anlatılması için teşkilat üyeleri vatandaşlar ile bir araya geliyor.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Mürsel İlhan