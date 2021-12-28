Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 15:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan aile sayısı 251'e çıktı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için, HDP İl Başkanlığı binasının önünde evlat nöbeti yapan ailelerin sayısı 251'e yükseldi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti, 3 Eylül 2019 tarihinden itibaren sürüyor.
Diyarbakırlı Adla Yıldırım da oğlu için eyleme katıldı.
HDP il binası önündeki diğer ailelerin karşıladığı acılı anne 7 yıldır çocuğundan haber alamıyor.
Son katılımla birlikte evlat nöbetindeki aile sayısı 251'e çıktı.
Etiketler: Diyarbakır
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