İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gitti.

Bakan Soylu, ilk olarak Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, ‘Türkiye Muhtarları El Ele’ projesi kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı.

"Uyuşturucuyla mücadele hep birlikte sürdürülmelidir"

Dünyada ele geçirilen eroinin yüzde 21’ini bu ülkenin polis, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza birimlerinin yakaladığını belirten Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

“Cumhuriyet tarihimizdeki eroin yakalamadaki rekorunu egale ettik. 2019 yılında 20 tondu, bu yıl ise toplam 22 tona çıktı. Bunun 20,5 tonunu güvenlik güçleri, 1,5 tonunu da gümrük muhafaza ekiplerimiz yakaladı. Bütün bu mücadele hep birlikte sürdürülmelidir. Türkiye’de 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı adli tıp rakamlarına göre 941’di. Biz 2020 yılını 314 ile tamamladık. İnşallah bu yıl daha az bir rakamla bunu bitireceğiz. Bu el birliğiyle olmaktadır. Bir taraftan meselenin arza yönelik mücadelesi, bir taraftan talebi düşürmeye yönelik mücadelesi, bir taraftan rehabilitasyonla bu işin hep birlikte içerisindeyiz."

"Muhalefet genel başkanı ABD büyükelçisiyle ayda 4 sefer niye görüşür?"

Bakan Soylu, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki gösterdi.

"Bir Muhalefet genel başkanı bir ABD Büyükelçisiyle ayda 4 sefer niye görüşür?" diye soran Soylu, bunu kendine izah edemediğini belirterek şöyle devam etti:

"Ya Allah'ınızı severseniz ben içişleri bakanıyım. Benim aklım ermiyor sizin aklınız eriyorsa söyleyin. Bir muhalefet genel başkanı bir Amerikan büyükelçisiyle ayda 4 sefer niye görüşür, ne konuşurlar. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendime izah edemiyorum. Terör örgütü PKK/PYD'yi niye destekliyorsunuz diyor mu? Ya siz Afganistan'dan uyuşturucu imalatıyla bütün bölgemizi uyuşturucuyla karşı karşıya bıraktınız diyor mu ya da dedi mi?

"Suriye’deki hayatın normalleşmesini sağlayacak adımlar attık"

DEAŞ, PYD ve PKK’nın Irak ve Suriye’nin devlet otoritesini yok ettiğini belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

“Dünyanın 4 temel sorunu vardır. Salgın hala sorun. İkinci temel sorunlardan bir tanesi, göç sorunu. Litvanya, Belarus, Polonya, Fransa, İngiltere, Almanya bizim yaşadıklarımızın yüzde 1’ini yaşadıkları halde hepsi korkmuş. Göç sorununu Türkiye ile Yunanistan arasına sıkıştırıp, cingözlük yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini buradan kurtarmaya çalışıyorlar. Biz Suriye’de 1400 tane sanayi sitesi yaptık. Kendi paramızla değil. Oraya ilk önce huzura getirdik. Ondan sonra oranın meclisiyle ortak bir şekilde bir yer ayarlandı. 2 yıl önce gidip, ‘burada yapalım’ dedik. Şu anda bir bölümü bitti. Tam 25 bin kişi çalışacak. Şimdi orada evler yapılıyor. Biz Batı gibi Afrika’nın madenleri yüzünden bölgeyi sömüren, ondan sonra posasını orada bırakıp, ‘bu insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz onların ucuz emeklerini istismar ederiz’ diyen millet değiliz. Biz Suriye’deki hayatın normalleşmesini sağlayacak adımlar attık. Biz buradan oraya dönüşün temellerini attık. Bunların hagisini Batılılar yaptı? Biz yaptık. Biz büyük ve asil bir milletiz.