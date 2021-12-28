Hititlerden, Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyetin izlerini taşıyor. Tam 7 bin yıllık geçmişi ile dünyadaki en eski şehir devletine ev sahipliği yapıyor.

İletişim Başkanlığı, tarihte ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı Malatya Arslantepe Höyüğü'nü konu alan bir belgesel hazırladı.

Tarihi miras detaylı olarak anlatılıyor

Amaç, Türkiye'nin kültürel zenginliğine dikkat çekmek, Anadolu'nun medeniyet tarihinde hafızalara kazınan önemli bir değerini tanıtmak...

Belgeselde, UNESCO tarafından bu yıl Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğünden çıkarılan eserler hakkında bilgi veriliyor.

7 bin yıllık geçmişiyle aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı tarihi miras, detaylı olarak anlatılıyor.

"Arslantepe Höyüğü'nü tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz"

Anadolu coğrafyasının tarih boyunca pek çok medeniyet ve millete ev sahipliği yaptığını belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Belgeselimiz ile Arslantepe Höyüğü'nü tüm dünyaya tanıtmayı, tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı, Türkiye'nin kültür turizmine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya Arslantepe Höyüğü'nü anlatan belgesel, TRT Belgesel ve İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında kamuoyunun beğenisine sunulacak.