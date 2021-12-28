Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk
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